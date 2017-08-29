Лондон, 29 августа, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Руководство американского телеканала Fox News приняло решение о прекращении трансляции на территории Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление медиахолдинга 21st Century Fox.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Отмечается, что такое решение было принято из-за «коммерческой нежизнеспособности» телеканала в Соединённом Королевстве.

Как заявил представитель компании, Fox News ориентирован в первую очередь на рынок США и предназначен для американской аудитории.

«Соответственно, в Великобритании у него насчитывается всего несколько тысяч зрителей в день. Мы пришли к выводу, что не в наших коммерческих интересах продолжать транслировать Fox News в Великобритании», — отметили в компании.

Источники «Би-би-си» отмечают, что решение 21st Century Fox не связано со сделкой по поглощению медиахолдингом британской вещательной компании Sky News.

Напомним, телеканал Fox News Channel входит в состав конгломерата 21st Century Fox, принадлежащего американо-австралийскому предпринимателю Руперту Мердоку. Канал имеет ежедневную аудиторию более миллиона человек и является основным информационным каналом США.

Fox News придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США.