Исламабад, 29 августа, 2017, 23:15 — ИА Регнум. Рост ВВП Пакистана достиг рекордного уровня в 5,3%, согласно дынным правительства, 29 августа сообщает Anadolu.

Флаг Пакистана

Массовое производство увеличилось на 5,6%, а дефицит бюджета сократился на 5,8% по отношению к ВВП. Лидирующую позицию по объёму прямых иностранных инвестиций в экономику Пакистана занял Китай.

В 2016—2017 финансовом году объём прямых иностранных инвестиций увеличился на $2,4 млрд.

Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором было указано, что рост ВВП Пакистана в 2017 году достигнет девятилетнего максимума и составит 5,2%.

ВВП Пакистана продолжит увеличиваться. По данным Всемирного банка, в 2018 году рост ВВП Пакистана должен составить 5,5%, а в 2019 году — 5,8%.

Финансовый год в Пакистане не совпадает с календарным. Он начинается 1 июля, а завершается 30 июня следующего года.