Вашингтон, 29 августа, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Компания Volkswagen отзывает в США 281 тыс. автомобилей, чтобы заменить неисправный топливный насос, 29 августа сообщает Agence France-Presse.

Эмблема Volksvwagen

Немецкий автопроизводитель сообщил регулирующим органам США о том, что намерен отозвать ряд моделей, включая Volkswagen CC, Passat и Passat Wagon, произведённых в период с 2006 по 2016 год, из-за проблем с топливным насосом.

«Проблемы с электропитанием модуля управления топливным насосом может привести к сбою топливного насоса … Если топливный насос прекратит свою работу, то двигатель заглохнет. Это может увеличить риск автомобильной аварии», — говорится в заявлении главного управления США по обеспечению безопасности дорожного движения.

Представители Volkswagen заявили, что компании не известны случаи автомобильных аварий, случившихся по причине технической неисправности топливного насоса. В Volkswagen не сообщили сумму расходов, предназначенных для проведения отзывной кампании.

Напомним, компании Volkswagen придётся выплатить более $24,4 млрд для урегулирования юридических проблем, связанных с «дизельным скандалом».

Как выяснилось, компания Volkswagen устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение для обхода требований экологического законодательства. На самом же деле уровень оксида азота в выхлопных газах автомобилей Volkswagen превышал допустимую норму в 30 раз.