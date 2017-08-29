Москва, 29 августа, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Отток средств из банка «ФК Открытие» за период с 3 июля по 24 августа составил порядка 527 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России Михаил Ковригин.

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По оценкам регулятора, за полтора месяца юридические лица забрали из «ФК Открытие» 389 млрд рублей, физические лица — 139 млрд рублей. Как отмечается, это были главным образом VIP-вкладчики.

Напомним, 29 августа Центробанк объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости «ФК Открытие» и назначил в банке временную администрацию. Регулятор станет основным инвестором банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

«ФК Открытие» продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

В Центробанке отметили, что процесс финансового оздоровления «ФК Открытие» может занять от шести до восьми месяцев, но точно не превысит одного года.