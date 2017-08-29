Калуга, 29 августа, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, в рамках региональной недели депутатов Государственной думы РФ состоялась рабочая встреча главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова и депутата Государственной думы РФ от Калужской области Александра Авдеева.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На встрече

Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, на встрече обсуждался широкий круг вопросов местного значения, в том числе и ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Особо подчёркивалась важность участия жителей, активистов территориального общественного самоуправления и депутатов Городской думы в контроле за проведением работ по благоустройству и приёмке отремонтированных дворов.

Были затронуты вопросы готовности школ областного центра к новому учебному году.

Глава городского самоуправления поблагодарил Александра Авдеева за пристальное внимание, уделяемое развитию системы дошкольного и среднего образования Калуги и содействие муниципалитету в деле строительства и реконструкции школ и детских садов.

В целях координации работы городской думы Калуги и депутатов Государственной думы РФ от Калужской области был намечен круг вопросов для обсуждения на расширенной встрече депутатского корпуса.