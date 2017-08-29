Рига, 29 августа, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пытался вернуть конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Латвию, заявил российский музыкальный продюсер Игорь Крутой, сообщает портал Mixnews.lv. По словам Крутова, Ринкевич направил своих представителей в Россию, чтобы «Новая волна» осталась в Юрмале.

Newwavestars.eu Участники конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2016»

«Их крутой министр иностранных дел, который прославился тем, что убрал русских артистов с «Новой волны», потом прислал ко мне гонцов в лице мэра Риги и посла Латвии в России, чтобы сохранить проект в Юрмале. Но я просил одного — извинений, официальных, МИДа перед МИДом. И его заверений в том, что никогда запрет на въезд наших артистов больше не повторится с письменной гарантией. Он не дал ни того, ни другого, поэтому мы распрощались», — рассказал продюсер.

Также Игорь Крутой отметил, что теперь Лайма Вайкуле делает свой проект и приглашает тех же артистов, которых убрал Ринкевич.

«Сейчас на освободившемся месте Лайма Вайкуле делает свой проект, приглашая русских артистов. Вот парадокс — русских артистов не пустили, а теперь делают проект, приглашая их же», — отметил Крутой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», проводившийся с Юрмале с 2002 года, переехал в Сочи. Этому предшествовало решение министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, занесшего, как «апологетов российского империализма», в список персон нон-грата российских певцов Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова, собиравшихся посетить «Новую волну-2014». Согласно подсчетам мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, «Новая волна» ежегодно приносила Латвии от 14 до 20 млн евро дополнительного оборота. Часть этих денег в виде налогов поступала в казну Юрмалы (для сравнения: в прошлом году консолидированный бюджет города составлял 96,6 млн евро), часть (в частности, в виде НДС) — в бюджет государства.