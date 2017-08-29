София, 29 августа, 2017, 21:30 — ИА Регнум. В Болгарии изъяли партию яичного порошка из Германии, зараженного ядовитым веществом фипронилом, согласно заявлению национальной службы по контролю за качеством продуктов питания, 29 августа сообщает Agence France-Presse.

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Власти изъяли одну тонну яичного порошка, который предназначался для производства майонеза и мороженого. В яичном порошке обнаружили фипронил.

Напомним, в начале августа 2017 года в Болгарии также изъяли 500 килограммов яичного порошка, заражённого фипронилом, который обычно используют для борьбы с блохами, вшами и клещами. В ЕС запрещено использование фипронила в пищевой промышленности.

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В результате пищевого скандала в ЕС были уничтожены миллионы куриных яиц и закрыты десятки птицефабрик. Выяснилось, что голландские и бельгийские власти своевременно не сообщили о наличии фипронила в продуктах питания. Заражённые куриные яйца продолжали продавать в Голландии, Франции, Германии и Швейцарии.