Токио, 1 сентября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Позиция Японии, способствующая нарастанию напряженности в Северо-Восточной Азии, во многом является «достижением» нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ. Возможны ли варианты, при которых японская дипломатия сменит взятый конфронтационный курс, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Северная Корея

Бесконечные обвинения в сторону КНДР в агрессивной политике, желании захватить что-либо или изменить равновесие в регионе, не имеют под собой никаких оснований. Северокорейская военная программа стала следствием участившихся после развала социалистической системы американо-японских и американо-южнокорейских демонстраций готовности в любой момент нанести сокрушительный удар по непокорным жителям Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа для Пхеньяна оказалась единственным способом сохранить лицо в подобной ситуации.

Но история японо-северокорейских отношений знает положительный пример действий премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, который в критической ситуации и при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами отправился в 2002 году в Пхеньян на прямые переговоры с Ким Чен Иром. Нынешнее коалиционное японское правительство способно занять более миролюбивые позиции, чем те, которые демонстрируют сейчас Абэ и его соратники. Организация встречи с Ким Чен Ыном могла бы стать сильным ходом Токио, способным разрядить взрывоопасную ситуацию в Северо-Восточной Азии.

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