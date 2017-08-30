Кубинка, Московская область, 31 августа, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Серьезно возрос уровень армянских разработчиков в создании систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Продемонстрированная ими система «ШГАРШ», постановщик помех для подавления сигнала с навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС, может служить эффективным источником противодействия как интеллектуальным боеприпасам, так и беспилотникам возможного противника. Структура генерируемой помехи отличается некоторой хитростью, которая может сделать процесс подавления электронного оборудования противника незаметным и высокоэффективным на дальности до 60 км.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Тепловизионный прицел для ПТРК «Фагот»

Из других наработок стоит упомянуть оптико-электронную систему противодействия 3К01М. Эта система предназначена для обнаружения и подавления вражеских оптических и оптико-электронных систем. Также освоенные армянской промышленностью беспилотники «АРМИ-55М» отличаются в положительную сторону от аналогов в своем классе.

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