Магнитогорск, Башкирия, 1 сентября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Истощение и эрозия плодородных почв является страшной угрозой сельскому хозяйству, доставшейся ему в наследство от прежней стратегии интенсивного землепользования. Удивительная инициатива руководителя башкирского хозяйства СПК «Красная Башкирия» должна стать примером, достойным всеобщего подражания. Как в этом хозяйстве удалось создать аграрное чудо с огромным потенциалом, рассказывает в своей статьей заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков.

Сравнение пшеницы: справа — пшеница с поля адаптивного биологизированного земледелия, остальные образцы взяты с соседних полей традиционного интенсивного земледелия. Башкирское Зауралье, 16.05.2017

Невероятные результаты хозяйства СПК «Красная Башкирия» под руководством Раиля Фахрисламова стали результатом использования новых технологий землепользования, с помощью которых можно не только увеличить урожайность в несколько раз, освоить новые культуры, преодолеть барьеры, выставляемые неблагоприятными погодными условиями. С помощью этих технологий можно также сберечь плодородный слой почвы и добиться его восстановления. Технология беспахотного земледелия и полосковой пахоты, так называемые ноу-тил и стрип-тил методы, в сочетании с внедрением современных технологических практик и оборудования, дали на башкирской земле потрясающие результаты.

За восемь лет, пройденные «Красной Башкирией» по пути сельскохозяйственных инноваций, удалось увеличить производство в 7−8 раз. С опорой на свои силы проведено и продолжается интенсивное техническое перевооружение, восстанавливается животноводство. Степной регион, в котором развернулся невиданный доселе эксперимент, тем более интересен, что считался до сих пор сельскохозяйственно рискованным.

Как новые технологии позволяют получать огромные урожаи в, казалось бы, не предназначенных для этого условиях и как перенять этот опыт остальным хозяйствам, читайте в статье: Башкирское чудо сберегающего земледелия

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