Киев, 2 сентября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Стратегия удушения российских банков на Украине продвигается вполне успешно. Каково значение украинских побед на финансовом фронте против банков «страны-агрессора», рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Блокирование до полного истощения, применяемое Киевом в отношении дочерних структур российских банков, привело к уменьшению их доли на украинском рынке в 2016 году в 1,7 раза. Все попытки украинских собственников приобрести сколько-нибудь существенное участие в сбербанковской или внешэкономбанковской собственности блокируются Нацбанком Украины.

Украинские бизнесмены проявляют интерес к российским банкам, так как активы, находящиеся в их распоряжении, вполне привлекательны. Тем более их привлекательность поднялась после докапитализации Россией. На фоне падения активов банковской системы Украины положение того же Сбербанка выглядит очень прочным, с его 15% роста за 2015 год. Нерыночные меры, принятые как официальными структурами Украины, так и активистами-доброхотами, постепенно сводят положительную картину состояния российских банков в отрицательную перспективу. Российские банки теряют доверие, являющееся основным условием ведения соответствующего бизнеса.

Оригинал Киев применил «стратегию анаконды» на украинских «дочках» российских банков

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