Севастополь, 29 августа, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Частные образовательные учреждения города не могут получить аккредитацию и лицензии на деятельность из-за затягивания процедуры оформления земельных участков. Об этом 29 августа на конференции педагогов заявила директор севастопольской школы «Мои горизонты» Екатерина Гакало, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM 1 Сентября в Севастополе

«Практически все частные школы готовы к лицензированию. Единственное, что нас сдерживает — это вопрос с земельными ресурсами. Оформление бумаг — настолько длительная и запутанная процедура, что ее просто невозможно никак продвинуть», — сказала она.

Причину она видит в сложных взаимоотношениях с департаментом по имущественным и земельным отношениям городского правительства: «В ДИЗО просто не дают хода документам».

Гакало отметила, что департамент образования Севастополя в этом вопросе частникам не помогает: «У них даже несколько своих государственных школ не могут получить лицензии из-за документов на землю».

Глава департамента образования Михаил Родиков пояснил, что из 161 государственного учреждения образования, подведомственного департаменту, лицензия есть у 146.

Из пяти частных школ лицензию на образовательную деятельность получила только одна школа «Мариамполь». Благодаря полученным документам эта школа накануне получила субсидию из городского бюджета.

Добавим, что Министерство образования РФ продлило срок работы образовательных организаций Республики Крыма и города Севастополь без аккредитации и лицензий до 1 сентября 2018 года.

Стоит отметить, что трудности с оформлением земельных участков испытывают севастопольские садоводческие товарищества. Неурегулированные вопросы оформления имущественных и земельных прав стали причиной приостановки утверждения проекта Генерального плана Севастополя — его отправили на доработку ориентировочно до конца 2018 года.

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