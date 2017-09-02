Москва, 2 сентября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Состоявшиеся переговоры по линии Сурков — Волкер крайне интересны в контексте нынешних внешнеполитических возможностей президента Дональда Трампа. Что означает данная встреча, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Возможности внешнеполитического маневра Трампа сужаются все больше. Вынужденный идти наперекор собственным предвыборным обещаниям, президент США поставлен своими внутриполитическими оппонентами под угрозу превратиться в хромую утку задолго до выборов 2020 года. Трампу жизненно необходим какой-либо прорыв, доказывающий его способность к овладению ситуацией. Благодаря мудрому решению северокорейского лидера положение в Тихоокеанском регионе удалось выправить. Одновременно закрыв возможность покрасоваться «американской эффективности».

А ведь перед этим такая же возможность покинула Трампа в Сирии. Теперь единственное, что у него остается, это Украина, которую он был бы не прочь сбросить на европейцев. В каком же контексте могли вестись переговоры между Сурковым и Волкером, если разговор шел не только об Украине?

Узнайте детали: Размен: что должны скрыть переговоры Суркова и Волкера

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