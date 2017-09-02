Сужающееся поле возможностей США. О чем Сурков не говорил с Волкером?
Москва, 2 сентября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Состоявшиеся переговоры по линии Сурков — Волкер крайне интересны в контексте нынешних внешнеполитических возможностей президента Дональда Трампа. Что означает данная встреча, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.
Возможности внешнеполитического маневра Трампа сужаются все больше. Вынужденный идти наперекор собственным предвыборным обещаниям, президент США поставлен своими внутриполитическими оппонентами под угрозу превратиться в хромую утку задолго до выборов 2020 года. Трампу жизненно необходим какой-либо прорыв, доказывающий его способность к овладению ситуацией. Благодаря мудрому решению северокорейского лидера положение в Тихоокеанском регионе удалось выправить. Одновременно закрыв возможность покрасоваться «американской эффективности».
А ведь перед этим такая же возможность покинула Трампа в Сирии. Теперь единственное, что у него остается, это Украина, которую он был бы не прочь сбросить на европейцев. В каком же контексте могли вестись переговоры между Сурковым и Волкером, если разговор шел не только об Украине?
Узнайте детали: Размен: что должны скрыть переговоры Суркова и Волкера
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