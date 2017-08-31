Анкара, 1 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Российско-турецкий проект по строительству АЭС «Аккую» является сенсационным с многих точек зрения. В чем исключительность этого проекта и какие перспективы он открывает перед российской атомной отраслью, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

ИА REGNUM Турция

Проект, подписанный уже семь лет тому назад, предусматривает строительство четырех энергоблоков на основе реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+. Технология безопасности учитывает фукусимский опыт. Общая стоимость проекта около 20 млрд долларов. Попытка американской компании Westinghouse поучаствовать в тендере успехом не увенчалась, что открыло России удивительную возможность «вторгнуться» со своим проектом на территорию страны — члена НАТО.

Турция, осуществляя обучение своих специалистов по направлению «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», подготавливает 150 будущих специалистов в российском МИФИ. Итак, Турция под эгидой этого проекта начала переход в сферу технологического и научного влияния России. Тщательно продуманная реализация строительства, всесторонний учет требований МАГАТЭ делают АЭС «Аккую» одним из важных технологических прорывов современной Турции, который также эффективно способствует взаимопониманию и предотвращению конфликтов с Россией.

Читайте подробности: АЭС «Аккую» — сенсационный проект атомной энергетики

Читайте также другие статьи Бориса Марцинкевича по вопросам российской и мировой энергетики.