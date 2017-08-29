Москва, 29 августа, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве обошлась в 24 млрд рублей. Об этом 29 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт агентство «Р-Спорт».

Daniel Kruczynski Стадион «Лужники»

По словам градоначальника, «Лужники» стали «самым дешёвым стадионом в мире подобного рода».

«Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тысяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены», — сказал Собянин, добавив, что «коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее».

В свою очередь, заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что эксплуатация стадиона будет обходиться в 1,1—1,2 млрд рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция «Лужников» проводилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония открытия и первый матч турнира, три игры групповой стадии, один матч 1/8 финала, одна из полуфинальных встреч и финал.

Читайте также: Москва туристическая, или Как в столице готовятся к ЧМ-2018