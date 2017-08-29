Грозный, 29 августа, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Жители Чеченской Республики праздник Курбан-байрам будут праздновать дольше, чем другие российские граждане, исповедующие ислам. Выходными в регионе объявлены 31 августа, 1 и 2 сентября. Соответствующий указ подписал глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе главы субъекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Свое решение руководитель Чечни принял, удовлетворив обращение Духовного управления мусульман ЧР, и основываясь на ч. 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Отметим, что главы остальных северокавказских республик приняли решение о предоставлении жителям субъектов только одного выходного дня — 1 сентября. При этом школьные линейки, посвященные Дню знаний переноситься на другие даты не будут — их по традиции проведут 1 сентября в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии.

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Согласно мусульманскому лунному календарю, праздник Курбан-байрам приходится на 10 число месяца Зуль-Хиджа. В 2017 году он начинается 1 сентября. По традиции Курбан-байрам празднуют в течение 3−4 дней, следующих за самой датой, на которую выпадает праздник.

В 2017 году сразу после 1 сентября выпадают два выходных дня — суббота и воскресенье. Тем не менее в Чечне верующим предоставили еще один день до праздника — для подготовки к нему.

Состоятся ли 1 сентября в Чечне праздничные школьные линейки, в официальных истониках пока не сообщается.

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