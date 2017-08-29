Москва, 29 августа, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Знаменитый скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган умер 29 августа в Москве в возрасте 38 лет, сообщает газета «Известия», ссылаясь на родных и близких музыканта.

Dpkogan Дмитрий Коган

Дмитрий Коган скончался после тяжелой и продолжительной болезни. По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание, от которого Дмитрий Коган страдал последние годы.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. С шестилетнего возраста начал заниматься игрой на скрипке в музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Талантливый музыкант уже в 15-летнем возрасте начал выступать в Большом зале Консерватории.

Позднее концерты Дмитрия Когана организовывались в самых знаменитых концертных залах по всему миру.

Похороны музыканта состоятся 2 сентября