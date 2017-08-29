Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 29 августа, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Несколько детских садов в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты на карантин в целях борьбы с распространением энтеровирусной инфекции, передаёт 29 августа издание Ura.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В частности, как сообщается, в городе Ноябрьске принято решение о закрытии на карантин детского сада «Золотая рыбка», в остальных учреждениях города введён особенный режим. Также закрыт на карантин детский сад в посёлке Пангоды Надымского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска, в учреждениях, где действуют особые меры, изменён режим питания, ужесточены требования к персоналу, введён обязательный утренний фильтр приёма детей. «Сейчас при отсутствии воспитанника сада в учреждении даже один день родители будут обязаны предоставить справку от педиатра о состоянии здоровья», — пояснили в администрации.

Отмечается, что в городе также ограничены культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. В детских садах не допускается совмещение детей из разных групп, подобная практика продолжится и в школах с 1 сентября.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Ямалу заявили, что вирус имеет цикличный характер и периодически фиксируется в разных регионах страны. В этом году случаи заболевания отмечены на Ямале, однако все они носят завозной характер, отметили в ведомстве.

Сколько всего детей заболело на территории автономного округа и каково точное количество закрытых на карантин учреждений, в Роспотребнадзоре не уточняют.