* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 29 августа, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Министерство финансов США заблокировало все «имущество и финансовые интересы» главного казначея ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Салима Мустафы Мухаммеда аль-Мансура, которые находятся под юрисдикцией Вашингтона, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении министерства финансов США указано, что Салим Мустафа Мухаммед аль-Мансур включен в особый перечень международных террористов по причине его сотрудничества с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам директора департамента по контролю за иностранными активами Минфина США Джона Смита, американское ведомство совместно с правительством Ирака продолжит работу по выявлению финансовых структур ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Незадолго до этого случая была раскрыта крупномасштабная финансовая сеть, контролировавшаяся высокопоставленным членом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направлявшим финансовые средства своим сообщникам в США через фиктивные транзакции в интернет-торговле.