Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 25 августа Временное правительство постановило возложить на особо уполномоченное лицо из своего состава (Никитина) объединение мероприятий по разгрузке Петрограда и Петроградского военного округа и

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту. 1925

«поручить ему освободить Петроград от фабрично-заводских промышленных предприятий, которые представляется возможным перевести в другие местности».

«Известия» печатают воззвание ВЦИК ко всем гражданам о падении Риги с призывом соблюдать спокойствие и содействовать армии в исполнении ее долга. Соответствующие воззвания ВЦИК печатаются также к солдатам и матросам.

Состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета. По вопросу о перевыборах в Совет принимается почти единогласно предложение о сохранении представительства на прежних основаниях, т. е. по одному делегату от каждой части. Делается доклад о совещании при Петроградском военном округе, в связи с предложенным расформированием некоторых полков, принимавших участие в событиях 3−5 июля. Теперь, согласно распоряжению штаба, эти полки решено дослать на фронт, чтобы они возложенными на них задачами загладили свое участие в событиях 3−5 июля.

Представители некоторых полков выражают свое удивление, почему выводятся полки в полном составе, и видят в этом контрреволюционный шаг со стороны командного состава. Но председатель собрания просит секцию не входить в критику боевых приказов генерала Корнилова.

Капитан Кузьмин называет полки, участвовавшие в событиях 3−5 июля, контрреволюционными (в это время в зале поднимается шум) и говорит:

«Здесь говорили о приходе Дикой дивизии. Мне об этом ничего неизвестно. Здесь указывали на приход кавалерии. Да, она нужна. В том, что кавалерия появилась здесь, виноваты только вы, так как пехотные части несут плохо охрану. Почему вы думаете, что кавалерийские части обязательно контрреволюционные?»

Дикая дивизия

Выступающие затем ораторы, меньшевики и эсеры, снова требуют от секции не входить в обсуждение боевых приказов. Резолюция, принятая собранием, также подчеркивает необходимость немедленного выполнения всех боевых приказов.

«Секция настаивает на том, чтобы все отправляемые части снабжались достаточным количеством оружия».

«Рабочий» приводит две телеграммы из Франции и Англии с нападками на Советы, армейские комитеты и солдат в связи со сдачей Риги и говорит, что англо-французские капиталисты «переходят в открытую атаку» против революции. «Причем, взваливая все на солдат, призывают к дальнейшему усилению контрреволюции в России».

Генерал Крымов из Могилева послал начальнику туземной дивизии Багратиону телеграмму:

«Верховный главнокомандующий назначил меня главнокомандующим Петроградской отдельной армией, в состав коей входит вверенная вам дивизия. Верх. главноком. повелел мне восстановить порядок в Петрограде, Кронштадте и во всем Петроградском военном округе, причем указал: подтвердить всем войсковым начальникам, что против неповинующихся лиц, гражданских или военных, должно быть употребляемо оружие без всяких колебаний или предупреждений.

Во исполнение сего приказываю: тотчас по получении сведений о беспорядках, начавшихся в Петрограде, и не позже утра 1 сентября, вступить в город Петроград и занять районы города: Московскую, Литейную, Александро-Невскую и Рождественскую части. Первоначально вам надлежит выделить части для обезоруживания нынешних гарнизонов Павловска и Царского Села.

2) В Петрограде на вас возлагается задача: а) разоружить все войска (кроме училищ) нынешнего Петроградского гарнизона и всех рабочих заводов и фабрик указанных выше районов Петрограда; б) поставить, где надо, свои караулы, организовать дневное и ночное патрулирование районов; в) силою оружия усмирить все попытки к беспорядкам и всякое неповиновение моим или нашим приказаниям».

Далее идут распоряжения о месте нахождения Багратиона, Крымова и др. в Петрограде и перечисление ряда мер (проверка паспортов и пр.) после захвата Петрограда.

Александр Михайлович Крымов

К этой же телеграмме приложен приказ № 1, который Крымов предполагал издать по занятии Петрограда. Приказ объявляет Петроград на осадном положении, запрещает митинги, забастовки, собрания, вводит на все газеты и журналы предварительную цензуру, приказывает всем немедленно сдать оружие, приказывает немедленно сформировать военно-полевые суды, каждый суд в составе трех офицеров, предупреждает, что «войска не будут стрелять в воздух» и т. п.

Из показаний Львова (от 27 августа) о событиях в Могилеве:

«Когда я утром 25 августа пришел к генералу Корнилову, он сразу заявил мне, что ввиду того, что… большевики между 27 августа и 1 сентября намерены произвести восстание… Корнилов поручает мне передать Керенскому о необходимости немедленного объявления в г. Петрограде военного положения и передачи всей военной и гражданской власти в руки Верховного главнокомандующего, не настаивая, однако, на себе как на Верховном главнокомандующем…

В дальнейшем разговоре моем с генералом Корниловым, который велся мною с ним с глазу на глаз, генерал Корнилов, между прочим, сказал, что портфель министра юстиции он предлагает Керенскому…

Под конец разговора Корнилов… сказал, что лично для Керенского и Савинкова положение настолько угрожающее для их жизни, что он, генерал Корнилов, нигде, как только под своей личной охраной у себя, не может ручаться за их жизнь…

От генерала Корнилова мы с Добрынским вошли завтракать к Завойко [ординарцу Корнилова — прим. ИА REGNUM ]… и тогда Завойко писал на клочке бумаги список тех министров, которые должны войти в новый кабинет…»

В показаниях от 30 августа Львов пишет, что Корнилов

«за жизнь Керенского и Савинкова не ручается нигде в России, и поэтому он просит их приехать в Ставку не позднее 27 августа… И что он предлагает Керенскому портфель министра юстиции, а Савинкову — портфель военного и морского министра…»

Керенский

«Рабочий» пишет:

«Страна накануне голода. Казань и Нижний Новгород, Ярославль и Рязань, Харьков и Ростов, Донецкий бассейн и центрально-промышленный район, Москва и Петроград, фронт и ближайший тыл — все эти и многие другие пункты переживают острый продовольственный кризис. Начались уже голодные бунты, пока еще неумело используемые агентами контрреволюции…

Ни для кого не тайна, что углепромышленники Донбасса вызывают сокращение производства и безработицу… Всем известно, что капиталисты уже перешли от слов к делу, добившись разгрузки Петрограда и Москвы и закрытия целого ряда заводов…

Правительство, давшее в короткий срок тысячу и одну репрессию и ни одной «социальной реформы», абсолютно неспособно вывести страну из смертельной опасности…»

На областном совещании Советов заслушаны доклады с мест; из них выяснилось, что число Советов растет с каждым днем, и в настоящее время насчитывается уже до 600 Советов.

Всероссийский железнодорожный съезд в Москве, продолжавшийся 40 дней, объявлен закрытым. В последний день заслушаны доклады об организации собственного банка, о примирительных камерах и о дисциплинарных судах.

В Петрограде вышел первый номер нового центрального органа РСДРП (большевиков) «Рабочий». 10-й номер «Пролетария» был конфискован в типографии.