Тирасполь, 29 августа, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Приднестровье намерено обратиться к России с просьбой представить позицию Тирасполя в ООН. Об этом заявил 29 августа на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Он напомнил, что Молдавия потребовала включить в повестку Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. «Миротворцы своей жизнью, бытом доказали эффективность. За 25 лет ни погиб ни один миротворец, не было ни одного серьезного конфликта. То есть, получается, миротворцы пугают миром соседнюю Молдову?» — задался вопросом президент.

Он сообщил, что поручил главе МИД ПМР Виталию Игнатьеву подготовить предложения к России, с которыми она бы выступила на площадке ООН.

Первое обращение в ООН касается недопустимости односторонних ограничительных мер против ПМР. Второе предложение — об организации на площадке ООН переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию.

«Если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате «5+2», почему мы не можем вывести переговорный процесс на новую площадку, на новый уровень — ООН, где будут слушать наш голос и будут решать наши проблемы, — приводят слова Красносельского «Новости Приднестровья. — Поэтому такие предложения поступят в РФ, а как Россия их рассмотрит и ими воспользуется, покажет время. Но я думаю, что это вполне объективно. Тем более Россия является гарантом переговорного процесса и имеет право выступать с подобными предложениями и в ООН, в том числе».

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.

Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева является недружественным и провокационным.