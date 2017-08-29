Степанакерт, 29 августа, 2017, 18:54 — ИА Регнум. «Меморандума о взаимопонимании» между внешнеполитическими ведомствами Нагорно-Карабахской Республики и Республики Абхазия был подписан в Степанакерте 28 августа. Документ был подписан министром иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Кареном Мирзояном и министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим с официальным визитом в Степанакерт.

Арцахпресс Подписание меморандума

В ходе встречи министры также обсудили предстоящие шаги, направленные на развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, коснулись международных и региональных вопросов. Карен Мирзоян представил нынешний этап процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и усилия, предпринимаемые Нагорным Карабахом для достижения прогресса в переговорах.

В рамках Меморандума стороны договорились, в частности, проводить консультации по вопросам информационного и общественно-экспертного взаимодействия, развития межгосударственного, межправительственного и межведомственного сотрудничества, взаимодействия по линии молодежной политики и дипломатии, а также по другим актуальным аспектам повестки дня.

Меморандум также предусматривает реализацию программ в области обмена опытом и подготовки дипломатов.

Как сообщает «Арцахпресс», по завершении церемонии подписания министры иностранных дел провели совместную пресс-конференцию.

Глава МИД Абхазии отметил, что Нагорный Карабах и Абхазия — две состоявшиеся республики, и оба государства сделают все возможное для укрепления двусторонних отношений. Касаясь международного признания Нагорного Карабаха и Абхазии, Кове отметил, что это вопрос времени.

«Наша задача на сегодня — обеспечить стабильное и динамичное развитие. Я думаю, что международное сообщество со временем оценит наши достижения», — сказал министр иностранных дел Абхазии.

Карен Мирзоян в свою очередь отметил, что международное признание двух республик является императивом.

«Это логическая оценка процессов государственного строительства в Арцахе и Абхазии. Я убежден, что рано или поздно эти процессы будут иметь свой логический конец, и Арцах и Абхазия будут признаны международным сообществом. Этот шаг не только укрепит дальнейшее развитие нашей государственности, но и окажет положительное влияние на устойчивое развитие нашего региона», — отметил глава МИД Нагорного Карабаха.

На вопрос — придаст ли подписание меморандума новое качество дипломатическим отношениям между Арцахом и Абхазией и означает ли это, что вскоре откроются посольства в столицах двух стран, Кове ответил, что при наличии желания обеих сторон ничто не исключается. А Мирзоян добавил, что между Нагорным Карабахом и Абхазией существуют очень тесные дружеские и практические отношения.