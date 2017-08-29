Москва, 29 августа, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Росгидрометцентр не согласен с обвинениями Генпрокуратуры в неточном прогнозе погоды на 29 мая, когда в результате шквала в Москве погибли 18 человек. Соответствующее заявление распространила 29 августа пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Museum.meteorf.ru Здание Гидрометцентра России

Как подчёркивают в Росгидрометцентре, в районах, где погибли люди, порывы ветра не превышали прогнозных показателей.

Отмечается, что автоматическими метеорологическими станциями превышение скорости ветра над прогнозными значениями было зафиксировано только в трёх населённых пунктах: Тольстопольцево, Немчиновка и Черусти.

«Там единичные и непродолжительные порывы ветра достигали максимум 27 метров в секунду. При этом жертв и разрушений в данных населённых пунктах не зафиксировано», — говорится в комментарии.

По данным Росгирометцентра, на территории города Москвы прогноз погоды оправдался. «Предупреждения были заблаговременно направлены во все органы власти, в том числе в ГУ ЧС по Москве для информирования населения и принятия соответствующих хозяйственно-административных мер», — отмечают в ведомстве.

Сообщается также, что после событий 29 мая Минприроды России провело консультации с правительством Москвы, по итогам которых было принято решение о формировании на территории столичного региона уплотнённой системы метеорологических наблюдений, в том числе так называемой системы «штормовых колец», с учётом особенностей современной городской застройки.

Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура России обратилась к главе Минприроды Сергею Донскому с просьбой активизировать работу по повышению точности прогнозов Росгидрометцентра об опасных природных явлениях.

Как утверждалось, прокурорская проверка установила, что одной из причин разрушительных последствий урагана в Москве 29 мая послужил неточный прогноз, который якобы представила подведомственная Минприроды служба.