Донецк, 29 августа, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В ДНР Верховный суд приговорил к 14 годам лишения свободы двух жителей Донецка за шпионаж в пользу Украины. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил сотрудник Верховного суда.

Mgbdnr.ru МГБ ДНР

«Были вынесены приговоры двум жителям Донецка — мужчине и женщине, совершившим деяния, которые предусмотрены статьей 321 УК ДНР «Шпионаж». Эти граждане, находясь в сговоре и взаимодействуя со спецслужбами Украины, собирали и передавали противнику сведения, не подлежащие разглашению»

Представитель верховного суда ДНР отметил, что подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы.

Стоит отметить, что подобные факты имеют массовый характер. Служба безопасности Украины постоянно вербует, как проживающих в Донбассе, так и на Украине.

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Кроме того, заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов заявил, что работники МГБ пресекли деятельность незарегистрированной в республике сектантской религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой оказывали помощь СБУ и неонацистским группировкам. Об этом сегодня, 28 августа, сообщил сотрудник министерства.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), работающей на СБУ и неонацистские группировки», — сказал он.

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Луганские оперативники заявляют имеют неопровержимые доказательства о причастности адептов секты к антиреспубликанской деятельности:

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что данная организация не только действовала в нарушение законодательства Луганской Народной Республики, но и являлась активным агентом влияния Службы безопасности Украины в ЛНР. В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Луганске и городе Алчевске обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — рассказал замминистра госбезопасности ЛНР.

Агенты влияния СБУ занимались пропагандистской работой в Алчевске, где в различных общественных местах расклеивали агитационные материалы.

«По имеющейся информации, организация «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в ЛНР. В частности, данная религиозная организация передала одно из своих помещений в безвозмездное пользование экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщил он.

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Также сотрудники республиканской спецслужбы изъяли у адептов секты пропагандистские материалы на электронных носителях.