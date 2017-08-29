Нью-Дели, 29 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Фермеры из южного индийского штата Тамилнад, прибывшие в Нью-Дели, заявили, что будут есть сырое мясо в знак протеста, обвинив центральное правительство Индии и правительство штата в том, что они не обращают внимания на их проблемы, 29 августа сообщает Press Trust of India.

Айтен Юран Индия

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Фермеры объявили, что будут есть сырое мясо, поскольку даже после 44 дней протеста в Нью-Дели центральное правительство страны так и не прислушалось к требованиям фермеров.

В знак протеста фермеры принесли с собой человеческие кости и черепа. Фермеры требуют предоставление льготных сельскохозяйственных кредитов и страхование урожая.

«Мы находимся на грани, у нас ничего не осталось. Единственное, что остаётся — это протестовать», — заявил один из протестующих.

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Напомним, вчера, 28 августа, фермеры заявили, что представители Всеиндийской федерации дравидского прогресса имени Аннадураи (ВИАДМК) — одной из двух партий штата Тамилнад — заняты борьбой за политические позиции, вместо того, чтобы попытаться разрешить проблемы, с которыми столкнулись фермеры.