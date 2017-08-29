Москва, 29 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Программа переселения из аварийного жилья выполнена на 95%, сообщил федеральный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Он напомнил, что согласно майским указам Президента РФ, все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, подлежат переселению до 1 сентября 2017 года. Общая стоимость долгосрочных программ переселения на 2013 — 2017 годы составляет 421,01 млрд. рублей, из которых 191,88 млрд. рублей финансируется за счет средств Фонда ЖКХ.

«В настоящее время программа по расселению аварийного жилья, начатая в 2008 году, реализована на 95%. Завершили реализацию программ 14 субъектов Российской Федерации субъектов. То, что с момента принятия 185-ФЗ, по которому был создан Фонда содействия реформированию ЖКХ, было переселено миллион человек, это позитивный сигнал. Ведь можно сказать, что это население крупного города, такого как Уфа или Ростов-на-Дону. Сегодня можно оценить колоссальный масштаб программы, а также серьезные вложения со стороны государства. Около 40 регионов, как мы видим, находятся на этапе завершения программы. С 2019 года будет запущен постоянно действующий механизм переселения граждан из аварийного жилья. На переходный период продлена работа Фонда ЖКХ», — заявил Александр Сидякин.

Как сообщалось ранее, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в городе Дегтярске Свердловской области во вторник вручил ключи от квартиры миллионному гражданину страны, получившему жилье по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Александр Сидякин отметил, что в программе партии предлагалось разработать программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, предусмотрев новые механизмы ее реализации и финансирования, в том числе с использованием средств частных инвесторов на реализацию проектов по развитию застроенных территорий, на которых расположено аварийное жилье.

«Благодаря жесткой и последовательной позиции партии «Единая Россия», удалось настроить регионы на полную реализацию программ по переселению. Сейчас решение проблем аварийного жилья перешло из аврального в плановый режим. В мае 2017 года Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны поручил Правительству РФ и региональным властям разработать постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это следующий этап государственной жилищной политики», — отметил Александр Сидякин.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ и жилищной политики. Так, партпроект выпустил брошюру для активных собственников о трех способах управления многоквартирным домом. Большое внимание уделяется выявлению и пресечению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.

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