Москва, 29 августа, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом рассказал руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны — в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны — это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах», — сообщил он, добавив, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.

По его словам, участниками встреч станут преимущественно девяти‑ и одиннадцатиклассники — те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Однако депутаты смогут провести встречи и с учащимися более младших классов, поздравить их с первым в жизни школьным звонком.

«День знаний — это праздник для детей и их родителей, в особенности первоклассников и учеников выпускных классов, для которых этот учебный год станет очень важным и запоминающимся этапом в жизни», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Он отметил, что партия не ставит перед собой задач, связанных с количественным охватом школ такими встречами.

«У нас во фракциях более трех тысяч депутатов законодательных собраний, более двух тысяч представляют городские собрания административных центров, более ста восьмидесяти тысяч — органы местного самоуправления. Но здесь важны не цифры — важно качество общения. Мы хотим, чтобы эти встречи запомнились и понравились школьникам, были востребованы, чтобы ученики почерпнули для себя что-то интересное, получили ответы на волнующие их вопросы», — отметил Владимир Бурматов.

Напомним, что перед началом учебного года общественные приемные Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в субъектах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. На базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

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