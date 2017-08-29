Депутаты «ЕР» всех уровней проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Москва, 29 августа, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом рассказал руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.
«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны — в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны — это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах», — сообщил он, добавив, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.
По его словам, участниками встреч станут преимущественно девяти‑ и одиннадцатиклассники — те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Однако депутаты смогут провести встречи и с учащимися более младших классов, поздравить их с первым в жизни школьным звонком.
«День знаний — это праздник для детей и их родителей, в особенности первоклассников и учеников выпускных классов, для которых этот учебный год станет очень важным и запоминающимся этапом в жизни», — подчеркнул Владимир Бурматов.
Он отметил, что партия не ставит перед собой задач, связанных с количественным охватом школ такими встречами.
«У нас во фракциях более трех тысяч депутатов законодательных собраний, более двух тысяч представляют городские собрания административных центров, более ста восьмидесяти тысяч — органы местного самоуправления. Но здесь важны не цифры — важно качество общения. Мы хотим, чтобы эти встречи запомнились и понравились школьникам, были востребованы, чтобы ученики почерпнули для себя что-то интересное, получили ответы на волнующие их вопросы», — отметил Владимир Бурматов.
Напомним, что перед началом учебного года общественные приемные Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в субъектах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. На базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
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