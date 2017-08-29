Москва, 29 августа, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Более семидесяти тружеников комбината отмечены правительственными грамотами, почетными грамотами компании «ФосАгро», благодарственными письмами руководства АО «Апатит», областного Правительства. Имена 16 человек занесены на Доску почета в зале трудовой славы.

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Доброй традицией профессионального праздника стало награждение лучшего горняка по итогам работы за год. На этот раз им стал Игорь Кочетков — машинист экскаватора Восточного рудника. Призом стал автомобиль Volkswagen Jetta, ключи от которого лучшемугорняку вручили генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и генеральный директор АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

К профессиональному празднику сданы два социальных объекта — новый фитнес-центр в Кировске и столовая на Восточном руднике.

Фитнес-центр находится на цокольном этаже нового дома на улице Ленинградской. Площадь нового клуба почти 600 квадратных метров, выделены зоны для тренировок спины и пресса, растяжки, зона со свободными весами для опытных тренирующихся. Изюминкой фитнес-клуба будет горнолыжный симулятор. На этом тренажёре новички легко и эффективно смогут овладеть горнолыжным искусством прямо в спортзале.

В столовой «Коашва» на Восточном руднике полностью заменено технологическое и вспомогательное оборудование, а так-же линия раздачи. Установлены пароконвектоматы, способные и жарить, и выпекать, и готовить на пару, и варить, по сути — «станки с программным управлением». Произведен капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт системы вентиляции, всех инженерных сетей, и систем освещения.

Кульминацией праздника стало шествие представителей рудников и производств «Апатита», горожан и гостей города. Колонна торжественно прошла по улицам города до стадиона «Горняк», где был расположен сценический комплекс. Со сцены прозвучали поздравления от официальных лиц, теплые слова в адрес хибинских горняков, искренняя благодарность за труд и за преданность делу, которому они посвятили свою жизнь. Сразу после торжественной части на стадионе «Горняк» состоялся большой концерт артистов российской эстрады. В гости к северянам приехали Наташа Королева и Юрий Шатунов, концерт которых прошел при полных трибунах.