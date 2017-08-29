Венеция, Италия, 29 августа, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что городской полиции приказано стрелять без предупреждения в любого, кто закричит «Аллах акбар», сообщает газета Venezia Today.

Brian Adamson Итальянские полицейские

Столь экстравагантным образом власти Венеции намерены укрепить защиту граждан от терроризма.

«Мы в Италии должны победить терроризм и укреплять защиту от террористов. И я заявляю, если кто-то будет бегать по площади Сан-Марко и кричать «Аллах акбар» — он будет застрелен,» — сказал журналистам Луиджи Бруньяро.

Стоит отметить, что многие итальянские СМИ посчитали это заявление провокацией, особенно на фоне того, что в Венеции 30 августа должен начать работу 74-й Международный кинофестиваль и дополнительные меры по обеспечению безопасности в Венеции уже приняты.

Напомним, в марте 2017 года в Венеции были задержаны выходцы из Косова, оказавшиеся сторонниками ИГ, которые собирались взорвать мост Риальто.