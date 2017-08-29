Москва, 29 августа, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Оперативным сопровождением уголовного дела в отношении режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова займется Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Полина Волхова ИА REGNUM Здание ФСБ России

По данным РБК, Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России (так называемая 2-я Служба) курирует в том числе театры и музеи.

Этой 2-й Службе поручено оперативное сопровождение уголовного дела, по которому проходит режиссер Серебренников. Сотрудники 2-й Службы проверяют связи и контакты фигурантов уголовного дела.

Напомним, Серебренникову вменяется в вину организация хищения 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве субсидии его продюсерской компании «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и Гоголь-центра.