Служба защиты конституционного строя ФСБ РФ занялась делом Серебренникова
Москва, 29 августа, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Оперативным сопровождением уголовного дела в отношении режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова займется Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным РБК, Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России (так называемая 2-я Служба) курирует в том числе театры и музеи.
Этой 2-й Службе поручено оперативное сопровождение уголовного дела, по которому проходит режиссер Серебренников. Сотрудники 2-й Службы проверяют связи и контакты фигурантов уголовного дела.
Напомним, Серебренникову вменяется в вину организация хищения 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве субсидии его продюсерской компании «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и Гоголь-центра.