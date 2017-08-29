Старая Русса, Новгородская область, 29 августа, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Старой Руссе Новгородской области в результате обрушения стены особняка первой половины XIX века, известного как Дом Беляева, пострадал человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, при проведении ремонтных работы обрушился фронтон крыши здания.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новгородской области Дома Беляева в Старой Руссе разрушается

Пострадал рабочий одной из управляющих компаний, который был доставлен в Старорусскую центральную районную больницу. Сейчас его жизни, по данным ведомства, ничего не угрожает.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области начата доследственная проверка.

Отметим, что ранее СМИ сообщали об аварийном состоянии Дома Беляева, расположенного в центре Старой Руссы, на улице Крестецкой (бывшая Карла Маркса). Сейчас в здании расположен Старорусский комплексный центр социального обслуживания населения. Дом Беляева входит в список объектов культурного наследия Новгородской области. В «Братьях Карамазовых» Фёдора Достоевского этот дом был описан как дом Катерины Верховцевой, о чём свидетельствует памятная табличка, установленная на здании к 180-летию писателя.