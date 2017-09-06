Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 24 августа постановлением министров военного и внутренних дел закрыт «Пролетарий», орган ЦК РСДРП (большевиков). Выпущенный вместо него «Рабочий» пишет 26 августа по поводу закрытия «Пролетария»:

Пограничник

"Мы хотим отметить одно странное совпадение. Каждый раз наши газеты закрывают в одном определенном случае, когда они призывают рабочих не поддаваться на провокацию. «Правда» была закрыта, когда она, после июльских дней, призывала рабочих и солдат к прекращению демонстрации. «Рабочий и солдат» был закрыт, когда в статье «Что будут делать питерские рабочие в день 12 августа» призывал не устраивать в этот день уличных выступлений. И, наконец, «Пролетарий» закрыт на другой день после того, как в связи с прорывом Рижского фронта он призвал рабочих и солдат к выдержке и спокойствию.

Что же это значит? Чья рука так заботливо не дает рабочим знать, что партия предостерегает их от провокации? Чья же эта провокаторская рука?»

Пленарное заседание ВЦИК и ИК СКД слушает доклад Богданова об отходе российских войск и боях около Риги. Указывает, что наступление немцев все еще продолжается. Необходимо, чтобы Временное правительство осуществило мероприятия, вокруг которых сплотилась вся демократия на Московском совещании. Говорит, что для армии репрессии вредны. Необходимо единение, а не поход справа и слева на правительство.

«За последнее время особенно стали заметны трещины между рабочим классом и всей остальной демократией. Это особенно ясно обрисовалось на последнем совещании с профсоюзами и завкомами».

Володарский развивает положения декларации большевиков, оглашенной на совещании по обороне, и декларации, оглашенной на настоящем заседании. Вокруг этой речи впоследствии вспыхнет скандал: Володарский заявит, что «Известия» и другие газеты исказили ее содержание. По изложению «Новой жизни» докладчик говорит следующее:

«Но разве последние события могут зажечь в нас энтузиазм? Разве не сегодня закрыта наша газета «Пролетарий»? Разве не сегодня выведены из Петрограда четыре самых революционных полка? Разве не было чьей-то услужливой рукой передано за границу, что наша армия позорно бежит? Разве телеграммы Войтинского не задерживаются цензурой?»

Далее выступает ряд ораторов, призывающих к обороне страны. Большевики оглашают декларацию по вопросу о прорыве Рижского фронта с обвинениями Временного правительства в доведении страны до разрухи и поддержке реакции, а также призывами сплотиться вокруг пролетариата, которая отвергается. Принимается резолюция, предложенная Бюро, призывающая ко всеобщему сплочению вокруг правительства.

Солдаты. 1917

Далее принимаются три воззвания: к солдатам фронта, тыла и гражданам России, а также приветственная телеграмма сражающимся солдатам и офицерам.

Вопрос о Московском совещании откладывается.

Заседание бюро ВЦИК вынесло пожелание об ускорении дела Каменева.

Ликвидирована комиссия по выяснению положения железнодорожных служащих и паровозных бригад ввиду образования такой же правительственной комиссии.

Решено вопрос о закрытии газеты «Пролетарий» передать в юридический отдел для расследования в однодневный срок причин и поводов этого закрытия.

Постановлено делегировать двух членов ВЦИК связаться со штабом по поводу выхода войск из Петрограда.

«Известия» пишут:

«Официальные сообщения о событиях под Ригой подтвердили предположение некоторых членов кабинета о том, что Ставка своими сообщениями ведет определенную политическую игру против Временного правительства и революционной демократии. Ясно, что при Ставке свила себе прочное гнездо гидра контрреволюции, которая, не надеясь открытым и прямым выступлением против Временного правительства добиться каких-нибудь результатов, так как солдатская масса за ними не пойдет, старается запугиванием грозными событиями на фронте терроризовать Временное правительство и если его не свалить, то во всяком случае заставить принять целый ряд мер, направленных прямо или косвенно против революционной демократии и ее организаций…»

«Рабочий» по поводу сообщений Ставки об оставлении Риги печатает статью под псевдонимом «В. В.»: «Клевета продолжается».

«Казалось, что после разоблачения истории с Млыновским полком, который в действительности потерял чуть ли не 5/6 своего состава в бою, а в сообщениях Ставки был объявлен «предателем и изменником, позорно бежавшим с своих позиций», — казалось, что после этого разоблачения будут более осторожными в обвинении частей наших войск в трусости и измене…»

Неизвестный художник. Серия открыток «Типы революции». Переодетый городовой

Далее статья приводят факты, показывающие, что клевета из Ставки продолжается, и говорит:

«Слуги реакции не краснобаи, а практики. Они знают, чего хотят, и твердыми шагами уверенно идут к своей цели. Ничто не остановит их, никакими средствами они не побрезгуют. Им нужно разбить революцию, нужно дискредитировать все созданное ею. Для этого все пускается в ход: провокация и явная измена, беззастенчивая клевета и злостные наветы…

Вожди меньшевиков и эсеров, кичащиеся тем, что у них в руках «вся полнота власти», до сих пор ничего не сделали, чтобы очистить армию от тех господ, которые сначала предают армию, а потом на нее же клевещут…»

«Известия» пишут, что громадное большинство петроградской буржуазной печати ведет самую злостную кампанию против армии, обвиняя ее в падении Риги.

«Кажется, нет того ругательства, нет той грязи, которой бы не бросили буржуазные газеты по адресу революционной армии».

Выдержка из записей Савинкова о его разговоре с генералом Корниловым 24 августа в полдень:

[Настаивая на том, чтобы конным корпусом, направляемым в Петроград, командовал не генерал Крымов, Савинков говорит:] «Было бы нежелательно, в случае возмущения в Петрограде, чтобы это возмущение было подавлено именно генералом Крымовым. С его именем общественное мнение свяжет, быть может, те побуждения, которыми он не руководствуется…

[Корнилов:] — Хорошо, я не назначу Крымова».

Далее Корнилов обещал заменить туземную дивизию, посылаемую в Петроград, регулярной кавалерийской дивизией. Савинков уехал из Ставки в три часа дня.

Туземная дивизия

В этот же день приказом Корнилова Крымов был назначен командующим 3-м конным корпусом, шедшим на Петроград, причем перед отъездом (25 или 26 августа) Крымов получил инструкцию от Корнилова, где ему ставились две задачи (по свидетельству Милюкова):

«В случае получения от меня или непосредственно на месте сведений о начале выступления большевиков — немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков; обезоружить население Петрограда и разогнать Совет…

По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен выделить одну бригаду с артиллерией на Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк. Согласие министра-председателя на разоружение крепости Кронштадта и вывод его гарнизона последовало 8 августа».

Керенский 25 августа подписал указ о назначении Крымова командующим второй армией. По поводу приведенного текста инструкции Керенский пишет:

«Не я давал согласие на разоружение крепости, а я как морокой министр возбудил этот вопрос и получил согласие Временного правительства на упразднение Кронштадтской крепости…»

Далее о Кронштадте Керенский пишет:

«Было решено, если не в июне, то, во всяком случае, в июле упразднить Кронштадтскую крепость и сделать из Кронштадта базу снабжения, место для разных складов и т. д… Но это требование (о вывозе артиллерии — прим. ИА REGNUM ) встречало решительное сопротивление гарнизона Кронштадта, якобы потому, что это требование Ставки есть не что иное, как измена, что хотят обезоружить Кронштадт… Легенда об измене в Ставке так укоренилась в Кронштадте, что каждая попытка вывезти артиллерию вызывала там прямо ярость толпы…

Нужно сказать, что сдача Риги несколько отрезвила кронштадтцев, и в то время как Корнилов давал задачу Крымову, они уже отдавали орудия…»

Митинг в Кронштадте

Проходит совещание председателей комитетов фронтовых и армейских комиссаров и представителей штабов в Могилеве. Филоненко о нем пишет:

«Главным вопросом совещания должен быть поставлен законопроект о комитетах и комиссарах, выработанный в политическом управлении. Но так как Корнилов не успел его просмотреть, то на совещании были доложены лишь те соображения, которые легли в основу законопроекта.

Корнилов, выступивший в конце заседания в резком, совершенно не соответствовавшем всему совещанию тоне, заявил, указывая рукою на проект, лежавшей перед гр. Толстым, что он «этого никогда не утвердит».

Львов в своих показаниях от 27 августа о беседе его с Корниловым пишет:

«24 августа… Корнилов принял меня в Ставке вечером у себя, и, когда я первым делом осведомился у него, каково будет отношение войск в случае нового выступления большевиков, генерал Корнилов категорически меня успокоил, что Временное правительство, конечно, будет поддержано войсками.

После этого я сказал генералу Корнилову, что я имею дозволение Керенского представить ему определенную программу и требования различных общественных групп, и спросил его, какие его требования, на что генерал Корнилов просил меня зайти к нему завтра, в 10 час. утра».

Открылось Всероссийское совещание представителей областных и районных Советов от 11 областей по организационным вопросам. Цель совещания — установление более тесной связи между отдельными Советами для согласования работы. На совещании присутствует более 40 представителей. Выбран президиум, и организованы необходимые комиссии.

Совещанию не хватило времени, чтобы полностью отработать повестку. Некоторые вопросы успели пройти через пленарное заседание, большинство же вопросов было лишь разработано в комиссиях, и все материалы были переданы для обработки в иногородний отдел ВЦИК. Второй день совещания шли работы по комиссиям. Третий совпал с мятежом Корнилова. После краткого обмена мыслями на пленарном заседании совещание закрылось, так как все спешили к себе на места.

Советы

На объединительном съезде РСДРП обсуждается и принимается резолюция о войне (оборонческого характера), внесенная Либером. Почти все поправки, внесенные интернационалистами, отвергаются значительным большинством. На вечернем заседании была принята резолюция об организации партии. Далее съезд перешел к вопросу о выборах ЦК.

Заслушаны заявления от ряда объединенных организаций о том, что ввиду характера принятых резолюций они не считают возможным принимать участие в выборах в ЦК и переносят вопрос о присоединении к партии на обсуждение своих организаций. Затем заслушано заявление группы 26 делегатов, во главе которых стоит Петроградская делегация (интернационалистов), которая хотя и согласилась участвовать в выборах, но в дальнейшем оставляют за собой свободу действий. В ЦК избраны 24 человека, в том числе: Аксельрод, Церетели, Чхеидзе, Дан, Либер, Хинчук, Мартов и Абрамович.

На этом же заседании вынесен протест по поводу сегодняшнего ареста в Лондоне члена РСДРП Чичерина, занимавшегося делами политэмигрантов.

«Известия» пишут о высланных за контрреволюционную пропаганду и деятельность:

«Согласно постановлению Временного правительства, высылаются за границу следующие лица, представляющие опасность для нового строя: Ромейко-Гурко, доктор Бадмаев, фрейлина Вырубова, Манасевич-Машуйлов, редактор «Земщины» Глинка-Янчевский и штатс-ротмистр Эльвенгрем».

Расчетный отдел опубликовал курс иностранных валют: фунт стерлингов — 250 рублей, франк—95, доллар — 525, иена — 271 и т. д.