Москва, 29 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Девять военных самолётов и самолёт-метеолаборатория разгонят облака в Москве в случае неблагоприятной погоды во время празднования Дня города. Об этом 29 августа сообщил сообщил директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня города в Москве

«Мы ведём подготовку к этой работе. В случае необходимости работу будут осуществлять десять самолётов: один самолёт-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет» и девять самолётов Военно-космических сил — Ан-12 и Ан-26», — цитирует Корнеева агентство «Москва».

По его словам, для расчистки неба от облаков будут применяться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

Корнеев уточнил, что окончательное решение о необходимости применения авиации для разгона облаков в столице «будет приниматься по погоде».

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году Москва будет отмечать День города 9 и 10 сентября. Столица будет праздновать своё 870-летие. Главный лозунг праздника в этом году — «Москва — город, где создаётся история».

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