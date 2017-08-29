Ньон, Швейцария, 29 августа, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Гол хорватского форварда Марио Манджукича в ворота мадридского «Реала» признан лучшим в сезоне 2016/17. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Carlos Delgado Марио Манджукич

Болельщики путем голосования, которое проводилось на сайте УЕФА, определили лучший гол сезона 2016/17 в Европе. Им был признан гол, забитый нападающим «Ювентуса» Марио Манджукичем в ворота мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов.

Манджукич отличился на 27-й минуте матча ударом через себя в падении почти с линии штрафной. По итогам опроса этот гол набрал 26% голосов.

Второе место занял гол сенегальского форварда «Фенербахче» Муссы Соу (25% голосов). Соу пробил ножницами в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы.

На третьей позиции расположился гол бразильского полузащитника «Реала» Касемиро, забитый дальним ударом во встрече Лиги чемпионов с «Наполи». Он набрал 20% голосов.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2016/17 встречались туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «королевского клуба». Единственный гол в составе туринцев забил Марио Манджукич. В составе «Реала» отличились Криштиану Роналду, оформивший дубль, Касемиро и Марко Асенсио.