Москва, 29 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Власти США дали российской стороне пояснения в связи с объявлением американской стороной новой стратегии в Афганистане. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

The U.S. Army Афганистан

Сообщается, что посол США в Москве Джон Теффт был принят в Министерстве иностранных дел РФ заместителем министра Игорем Моргуновым.

Теффт дал разъяснения в связи с объявлением президентом США Дональдом Трампом новой стратегии его страны по Афганистану и Южной Азии. Российская сторона, в свою очередь, обозначила ряд требующих уточнения вопросов как по параметрам, так и модальностям военного присутствия США в Исламской Республике Афганистан.

Кроме того, на Смоленской площади отметили, что США нацелены на силовое решение афганской проблемы.

«Особое внимание обращено на отсутствие транспарентности в действиях американских военных, что вызывает у России и других региональных партнеров обоснованное беспокойство. Подчеркивалось, что в Москве не разделяют линию Вашингтона на избирательное оказание давления на отдельные страны региона, выступают за равноправное взаимодействие и координацию подходов к урегулированию ситуации в ИРА с учетом интересов всех без исключения региональных государств», — сказано в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркивают, что очевидным недостатком новой американской стратегии является отсутствие в ней задачи борьбы с афганским наркотрафиком, а также комплексного подхода к противодействию распространения влияния террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Какие-либо военные аспекты он озвучивать не стал, но прямо дал понять, что скоро вывода американских войск из Афганистана ждать не стоит.

Кроме того, Трамп определил роль Пакистана в афганском урегулировании. В адрес Исламабада из уст президента США прозвучала прямая угроза. Трамп пообещал, что Пакистан может «много потерять», если продолжит укрывать террористов на своей территории.

Также Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.