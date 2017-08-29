Ярославль, 29 августа, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Значительная часть владельцев торговых киосков в Ярославле меняет фасады старых ларьков вместо покупки новых павильонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами бизнесмены. 1 сентября в Ярославле истекает срок приведения нестационарных торговых объектов к новым «требованиям визуализации». Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия настаивает на замене киосков, однако цена таких объектов вместе с благоустройством территории оказалась слишком высока.

City-yaroslavl.ru Эскиз внешнего вида новых ларьков в Ярославле

«Мы меняем фасад, отделываем его новыми панелями, и окна, а также выкладываем красную плитку вокруг киоска. Если бы у меня даже были деньги на новый ларек, я бы просто купил квартиру на первом этаже и перевел бы ее в нежилое помещение для организации торговой точки. Банки не дают кредит, пришлось взять у знакомых под 20% годовых. Пока потратили 250 тысяч, но это еще не все. Оценивать новый вид будет комиссия, надеемся, что наши усилия не пропадут даром. Где-то три четверти предпринимателей делают так же. Неподалеку стоит незаконный ларек с решением суда о сносе, его хозяин ничего не меняет и только смеется, говорит, у него связи в мэрии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, попросивший не называть его имени.

В ярославской «ОПОРЕ РОССИИ» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что многие предприниматели идут по пути замены фасадов.

«Стоимость новых ларьков, вид которых разработан в мэрии, с благоустройством составляет от 45 до 90 тысяч рублей за квадратный метр площади. Конечно, многим предпринимателям это не под силу. А замена фасадов обходится от 15 до 30 тысяч за метр фасада. Это дешевле. На рабочих совещаниях мэрия не говорила, что разрешает такой путь, но звучали слова, что внешний вид будет принимать комиссия. Мы специально просили предпринимателей идти в мэрию с проектами переделки фасадов и подписывать их там», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Выржиковский.

Между тем часть бизнесменов игнорирует новые требования. Дело в том, что городские правила благоустройства, определяющие новый внешний вид киосков, закончат свое действие, как только вступят в силу аналогичные областные. Регион взял на себя полномочия в этой сфере в конце 2016 года. В настоящий момент проект «Правилблагоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области» прошел общественные слушания и оценку регулирующего воздействия. В данном проекте с учетом внесенных замечаний и дополнений по-прежнему нет обязанности по замене ларьков, есть лишь требования к их цвету, которые определяются правовым актом органа местного самоуправления.

«Принятие данного нормативного акта будет способствовать совершенствованию общественных отношений в сфере благоустройства на территории Ярославской области и контроля за деятельностью органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной современной городской среды», — сказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов.

Новые правила будут утверждены приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. В настоящее время доработанный с учетом принятых на комиссии результатов публичных слушаний проект правил согласуется в установленном порядке в правительстве региона. Появится ли в нем требование об обязательной замене ларьков или отсылка к актам местной власти, в департаменте подтвердить не смогли.