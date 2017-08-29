Женева, Швейцария, 29 августа, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В течение последних 20 дней в Средиземном море не зафиксировано смертельных случаев среди мигрантов, говорится в заявлении Международного агентства по миграции (МОМ), 29 августа сообщает Anadolu.

Onetoday.google.com Беженцы

Читайте также: Латвийцы не поддержали призыв папы Римского

«С 9 августа агентство ООН по миграции не получало сообщений о смертельных случаях среди мигрантов в Средиземном море. В течение последних 20 дней количество погибших в Средиземном море сохранялось на уровне в 2 тыс. 410 человек», — заявил официальный представитель МОМ Леонард Дойл на пресс-конференции в Женеве.

«Определённо, что-то происходит. Пока не понятно, что именно«, — добавил Дойл.

Напомним, с начала 2017 года по 27 августа Средиземное море пересекли 121 тыс. 517 мигрантов, в аналогичный период 2016 года берегов ЕС достигли 272 тыс. 612 человек.

Читайте также: В Румынии африканские мигранты пошли на таран полицейского заслона

С начала 2017 года у берегов Ливии были спасены более 13 тыс. 500 мигрантов. 29 августа береговая охрана Ливии спасла более 300 человек.