Москва, 29 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Мордовии Владимиром Волковым передал папку с жалобами жителей республики, которые поступили на Прямую линию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и врио главы Мордовии Владимир Волков

«Вопросы традиционные, тем не менее на некоторые нужно обратить особое внимание: состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске: построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика. Надо обращать на это внимание при строительстве и ставить задачи, обусловливать предоставление земли обязательным сопровождением, возведением социальной инфраструктуры», — уточнил президент.

Также обращения касаются и проблем с заработной платой, а также мест отдыха. В частности, говорится об озере Инерка, которое обнесено забором.

«Надо посмотреть, насколько такие действия отвечают действующему закону. Если в рамках закона сделано — одно, а если там есть какие-то нарушения, то нужно привести в порядок в соответствии с законом», — рекомендовал Путин, добавив, что ждем доклада после рассмотрения всех вопросов.

Волков рассказал президенту о ряде крупных проектов, реализуемых в регионе в сфере сельского хозяйства и промышленности, а также сообщил показатели по ряду отраслей экономики.

«Если взять промышленность, то за семь месяцев индекс промышленного производства — 13%, инвестиции в основной капитал — 24%. Что очень важно для нас — это повышение реальных доходов населения, 3%. 4% — растет село. И благодаря российским программам, нашим внутренним программам, растем на 18% по сдаче жилья», — информировал руководитель республики.

«Сдали около 20 объектов промышленного назначения, школ, сдали крупный диализный центр. Сейчас строим четыре больших сельскохозяйственных комплекса. Это комплекс на 6,5 тыс. коров, 200 тонн молока будем ежедневно доить, и три «стотысячника» по свиньям, 100 тыс. свиней, года через три-четыре под миллион свиней будет в Мордовии. В этом году только на сельхознаправление мы направим больше 15 млрд рублей инвестиций», — заверил Волков.

Врио главы Мордовии поблагодарил Путина за содействии в вопросе проекта строительства второй очереди оптоволоконного завода, благодаря чему процесс идет ускоренными темпами и строительство начнется в ближайшее время.

Кроме того, в республике на заводе «Биохимик» продолжается разработка отечественных антибиотиков, не имеющих мировых аналогов.

«В феврале мы достраиваем производство, 31 декабря будет четыре наших российских антибиотика, субстанции, в феврале мы запускаем производство, будем сами производить и субстанцию, и антибиотики. Антибиотики такого класса есть, это импортозамещение, но сейчас уже разрабатываем антибиотик, которого нет в мире. Думаю, что доложу Вам через какое-то время, что у нас есть эти антибиотики. 7 миллиардов будет объем этого завода по антибиотикам», — сказал руководитель Мордовии.

Также обсуждались вопросы развития других кластеров.

«У нас было трудное положение с вагоностроением — Вы знаете, что по вагоностроению был трудный рынок. В прошлом году мы вышли на рынок Кубы, Ирана. В этом году 4,5 тыс. вагонов делаем. У нас там около 5 тыс. человек работает, для нас это принципиально важно. Это решение проблемы: большой плюс нам даст в социальной обстановке в Республике Мордовия», — подчеркнул глава республики.

Напомним, Владимир Волков возглавляет республику с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. В апреле 2017 года Путин назначил Волкова врио главы Мордовии «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия». В ходе предыдущей встречи с президентом Волков заявил, что до конца 2017 года в регионе планируется запустить три новых завода — завод по производству кабелей, завод медицинских препаратов и завод по производству новых источников света. Каждое предприятие будет выпускать продукцию на сумму более 3 млрд рублей.

В августе Волков в ходе поездки в Москву встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. В сложных экономических условиях республика не сокращает свою инвестиционную программу, отмечал врио главы региона. Динамично развиваются все сферы экономики, растут объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве, в 2,5 раза увеличились объемы экспортной продукции. В целом за последние пять лет в развитие республики вложено 260 млрд рублей. Также в рамках встречи речь шла о развитии институтов гражданского общества и сохранении общественно-политической стабильности в республике, в том числе в ходе проведения избирательной кампании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Мордовии выберут главу республики.

На пост руководителя региона выдвинуты пять кандидатов: врио главы республики Владимир Волков от «Единой России»; глава фракции ЛДПР в Госсобрании республики Евгений Тюрин; представитель регионального отделения «Российской партии мира и единства» Петр Вельмакин; депутат Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района республики, и.о. председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Тимур Гераськин; кандидат в депутаты Госдумы шестого созыва, президент группы компаний «ИМТ», представитель КПРФ Дмитрий Кузякин.

Ранее главы нескольких регионов уже получили от президента России зеленые папки, в которых были собраны все жалобы, поступившие во время прямой линии с Владимиром Путиным.