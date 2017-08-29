Вашингтон, 29 августа, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассказал о «рассмотрении всех вариантов» действий в связи с последним ракетным запуском КНДР в сторону Японии, сообщается в заявлении Белого дома.

Dominic D'Andrea, commissioned by the National Guard Heritage Foundation, 1992 Американские интервенты в Корее

«Мир получил громкое и ясное послание Северной Кореи о презрении к своим соседям, членам ООН и нормам поведения в международной политике», — указано в заявлении главы американского государства, подчеркнувшего, что «угрозы и дестабилизирующие действия» КНДР усилят международную изоляцию Северной Кореи.

В заключение Дональд Трамп отметил, что «все варианты на столе», имея в виду ответные мероприятия.

По информации агентства Yonhap, баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР в ночь на 29 августа, пролетела в воздушном пространстве Японии над северной оконечностью острова Хоккайдо. Ракета пролетела 2,7 тыс. км и упала в 1180 км восточнее японской территории. Японские власти призвали жителей «укрыться в подвалах и убежищах», однако не предприняли никаких оборонительных мер.

В связи с запуском северокорейской баллистической ракеты Япония, Южная Корея и США уже потребовали внеочередного созыва Совбеза ООН.

Стоит отметить, что Китай призвал все заинтересованные страны к сдержанности и благоразумию.