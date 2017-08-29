Рига, 29 августа, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Большинство жителей Латвии не поддерживают иммигрантов. Телеканал LNT провел опрос с целью выяснить, согласны ли латвийцы с позицией Папы Римского, который призвал поддерживать иммигрантов, сообщает портал Skaties.lv.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Согласно результатам опроса, 9% латвийцев поддержали Папу Римского и посчитали его заявление верным. 77% респондентов проголосовали против заявления Франциска. 14% воздержались.

Напомним, папа Римский Франциск призвал политических лидеров защитить иммигрантов. Он считает, что безопасность этих людей важнее убеждений о национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS, показал, что на вопрос — «С кем по соседству Вы не хотели бы жить» большинство — 86% респондентов ответили, что самой нежелательной группой считают наркоманов, 70% — бывших заключенных тюрем, 55% опрошенных не хотели бы жить рядом с беженцами, 53% — с мусульманами, 52% — с цыганами, 37% — с представителями секс-меньшинств, 31% — с азиатами, 19% — с гастарбайтерами, 18% — с темнокожими людьми.

Результаты исследования «Данные о гражданском обществе» также свидетельствуют о том, что по итогам 2015 года Латвия имеет самый высокий показатель нетерпимости общества среди государств — членов ЕС. Латвийский уровень нетерпимости составил 68 пунктов, в соседней Эстонии этот показатель равен 41. Самый низкий индекс нетерпимости в Швеции — 4 пункта.