Рига, 29 августа, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, правительство Латвии решило объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе в 27 краях Латвии. В кабинете министров отметили, что оно продлится по 30 ноября, сообщает LETA.

(сс) George Hodan Ливень

Как стало известно, чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе объявлено в Аглонском, Балтинавском, Балвском, Циблском, Даугавпилсском, Илукстском, Карсавском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Прейльском, Резекненском, Риебиньском, Ругайском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, Зилупском, Алуксненском, Екабпилсском, Мадонском, Лубанском, Гулбенском, Цесвайнском, Вараклянском и Крустпилсском краях.

Правительство также решило сформировать координационный совет во главе с министром охраны среды и регионального развития Каспаром Герхардсом для ликвидации последствий ливней и наводнений. В состав совета включены министр земледелия Янис Дуклавс, министр сообщения Улдис Аугулис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, а также председатели краевых дум Карсавы, Краславы и Резекне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 24 августа в Латгалии (восток Латвии) закончились ливни, во время которых за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. В результате пострадали несколько важных для региона автодорог, жилые дома и посевы сельхозкультур.