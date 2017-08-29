Воронеж, 29 августа, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Детский театральный фестиваль пройдет в дни школьных каникул в Воронеже. Фестиваль состоится вот уже в третий раз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, 29 августа глава региона Алексей Гордеев встретился с художественным руководителем Воронежского камерного театра, руководителем Международного Платоновского фестиваля искусств Михаилом Бычковым.

Marshakfest.com Сцена из спектакля «Маленький трубочист». Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского

Как отмечалось, фестиваль, по традиции, состоится в дни школьных осенних каникул — с 28 октября по 6 ноября.

Уже известно. Что в программу фестиваля войдут 20 спектаклей — 47 показов. Свои работы привезут коллективы из России, Казахстана, Норвегии и Латвии.

Зрители также смогут побывать на лекциях и мастер-классах с участием профессионалов детского театра.

Приобрести билеты на фестивальные спектакли можно будет уже с 8 сентября.

Алексей Гордеев и Михаил Бычков также обсудили подготовку и проведение в 2018 году VIII Международного Платоновского фестиваля искусств — планируется, что он пройдет с 6 по 17 июня.

Добавим, что детский фестиваль «Маршак» проводится в Воронеже с 2015 года, организацией форума занимается дирекция международного Платоновского фестиваля искусств.