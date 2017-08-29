Тамбов, 29 августа, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Минсельхозе России 29 августа состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Руководитель региона поблагодарил главу Минсельхоза России за продуктивное сотрудничество и внимание к вопросам развития ключевых отраслей сельского хозяйства в области. Александр Никитин отметил, что для тамбовских аграриев 1 полугодие 2017 года отмечено ростом сельхозпроизводства более чем на 15% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Он также рассказал о ходе уборочной кампании в области.

«На 25 августа 2017 года собрано 3,4 млн тонн зерновых, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей. Уровень урожайности вырос на треть и составил 44 ц/га», — сообщил руководитель региона.

В свою очередь министр сельского хозяйства России назвал динамику развития сельскохозяйственной отрасли в регионе позитивной.

«Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте превышает 26%. Это в 5 раз выше, чем в целом по стране», — отметил Александр Ткачев и добавил, что экономические показатели сельхозпредприятий в Тамбовской области выше среднероссийских.

В 2016 году рентабельность с учетом субсидий сложилась на уровне 28% (по России — 16,4%, по ЦФО — 17,3%) и без учета субсидий составила 23% (по России — 9,3%, ЦФО — 10,4%).

Александр Никитин представил министру планируемый к реализации в области инвестиционный проект по строительству зерноперерабатывающего комбината, который реализует АО «БиоТехнологии».

"Это приоритетный для экономики региона проект, направленный на увеличение объемов глубокой переработки зерна и получение глютена, крахмалов, белково-витаминно-минеральных добавок», — сообщил министр.

Общая стоимость проекта оценивается в 11 млрд рублей. Проект предполагает создание 300 новых рабочих мест и поступление налогов в объеме более 5 млрд рублей за 10 лет.

Министр отметил важность оказания поддержки в получении льготного инвестиционного кредита.

«Министерство поддерживает реализацию проектов по глубокой переработке зерна. Они позволяют заместить те импортные компоненты кормов, которые наши животноводы сейчас закупают за рубежом. Кроме того, это позволяет снять с внутреннего рынка излишки зерна, а значит — поддержать оптимальную цену на зерновом рынке», — отметил Никитин.

Александр Ткачев и Александр Никитин обсудили перспективы развития приоритетных отраслей регионального АПК, в числе которых строительство тепличных и молочных комплексов, закладка садов, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также реализация мер федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы. Тамбовский губернатор обратил внимание на необходимость увеличения финансирования Мичуринского государственного аграрного университета для открытия новых направлений обучения.