Псков, 29 августа, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Псковской области пострадавшие от ливневых дождей, которые прошли в регионе 23 и 24 августа, получат компенсации из резервного фонда администрации региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 29 августа, сообщил, что стихия повредила более 450 домовладений в 10 муниципальных образованиях области, в том числе в Пскове.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM После ливня

«Все районы получат средства из резервного фонда администрации региона из расчета до 5 тысяч рублей на одно пострадавшее домовладение», — отметил губернатор.

Конкретные размеры компенсации определят по результатам обследования домовладений.

По словам Андрея Турчака, в результате проливных дождей в 11 районах области разрушены 27 дорог муниципального значения, повреждены 76 участков региональных дорог. За выходные удалось восстановить 58 участков региональных дорог, работы на оставшихся 18 продолжаются и завершатся в ближайшее время. Что касается восстановления муниципальных дорог, власти региона окажут финансовую помощь муниципалитетам в объеме 50% от сметной стоимости работ.

В числе пострадавших также оказались школы и детские сады — где-то протекли кровли, где-то подтоплены подвалы. По словам губернатора Псковской области, власти выделят средства из резервного фонда на ремонты, учебный процесс во всех школах региона начнётся вовремя.

Наибольший ущерб стихия нанесла аграриям: пострадало более 30 хозяйств. По предварительным оценкам, ущерб достиг 300 млн рублей. Власти приняли решение направить около 150 млн рублей на компенсации в рамках программы поддержки АПК. Также принято решение обратиться в Министерство сельского хозяйства и резервный фонд министра с просьбой оказать дополнительную помощь сельхозпредприятиям области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области ливневые дожди затронули территории семи муниципальных образований: города Пскова, Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Островского, Красногородского и Пушкиногорского районов. Только в Пскове за сутки 24 августа выпало 70% от месячной нормы осадков. Последствия сильных ливней устраняются до сих пор.