Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 17:20 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с незаконным сносом исторического здания на проспекте Римского-Корсакова в центре города. Об этом сообщила 29 августа прокуратура Санкт-Петербурга.

Google Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д.37

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, взятых под охрану государства). За это преступление виновным может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, незаконный демонтаж исторического дома №37 по проспекту Римского-Корсакова, который является объектом культурного наследия федерального значения, произошел 25 августа. На место оперативно вызвали полицейских, после чего комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал заявление в полицию.

Однако вмешательство представителей власти уже не помогло спасти дом: часть дворового флигеля превращена в руины, исторический кирпич свалили во дворе, оконные проемы демонтировали и складировали рядом. «Там на три четверти ничего уже не осталось», — пояснил ранее корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель ВООПИиК в Петербурге Александр Кононов.

Прокуратура Адмиралтейского района 29 августа официально подтвердила, что часть нежилого здания — исторический дворовый корпус на проспекте Римского-Корсакова демонтирована в отсутствие согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

После этого материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Расследование возбужденного уголовного дела контролирует прокуратура района.

В доме №37 по проспекту Римского-Корсакова в конце XVIII века жил архитектор Баженов, в конце 1810-х — начале 1820-х годов — декабрист Долгоруков, а в XIX — начале XX веков — семьи архитекторов и художников Бенуа, Лансере и художница Серебрякова.