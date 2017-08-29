Мадрид, 29 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. «Подготовка к взрыву Конституции Испании и открытию дороги к Каталонской Республике практически закончилась. По крайней мере, на бумаге, — утверждает испанская La Razón. — Сепаратистские партии Junts pel Sí и CUP, имеющие абсолютное большинство в региональном парламенте, вчера (28 августа, — прим. ИА REGNUM ) зарегистрировали в высшем законодательном органе автономии свое «предложение о принятии Закона о мгновенном переходе и создании Республики», о котором много говорили до этого, но только в предположительном аспекте. Текст этого документа должен будет «временно исполнять обязанности» Основного закона нового государства до момента, пока не примут Конституцию».

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

Документом предусматривается, что в Каталонии будет создано государство в форме республики. Все его жители, зарегистрированные на момент референдума на территории современной автономии, получат двойное гражданство (испанское и каталонское). В республике будет три официальных языка (каталанский, испанский и аранес — вариант каталанского, на котором говорят жители региона Валье-де-Аран в провинции Лерида).

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Газета обращает внимание на отдельный абзац, посвященный «недопустимость дискриминации по языковому принципу». Дело в том, что сейчас знание каталанского языка является обязательным при приеме на работу в государственные учреждения — не только администрации, но и публичные больницы, библиотеки, почтовые отделения и т.д. Знать только испанский (государственный язык!) — недостаточно для поступления на работу в государственные компании. Таким образом, отмечают некоторые наблюдатели, сепаратисты признают, что сейчас как раз дискриминация по языковому принципу существует.

Учреждение Каталонской республики будет сопровождаться аннулированием всех административных и уголовных дел, возбужденных нынешней властью против сторонников независимости. Каталонская республика принимает на себя обязательства о выплате имеющегося и сегодняшней каталонской автономии государственного долга центральному правительству в размере 75 миллиардов евро.

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