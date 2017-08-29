Пермь, 29 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Общественность Пермского края продолжает обсуждать появление плаката с изображением Иосифа Сталина. Ситуацию прокомментировала известная пермская журналистка и радиоведущая, лауреат всероссийского конкурса СМИ «Патриот России», Раиса Маматова.

Сергей Вилисов Тот самый плакат на гимназии

По мнению журналистки об исторических личностях нужно судить на основании фактов и их реальных дел на благо Родины. В этой связи, портрет Сталина среди других крупных исторических личностей вполне уместен.

Маматова также поддержала директора Дягилевской гимназии Раису Зобачеву, подчеркнув, что те, кто ее преследуют «просто не знают истории».

«Пусть они изучают историю на конкретных фактах, а не на идеологически ангажированных домыслах, выдернутых из общеисторического контекста и лишённых объективности», — считает Маматова.

Активист Пермского отделения «Сути времени» Никита Федотов в своей статье, опубликованной на сайте движения, отмечает, что подавляющее большинство граждан выступают в поддержку плаката, вывешенного на фасаде гимназии, а журналисты, пытавшиеся преподнести ситуацию в ином свете, поступили непрофессионально.

«В ситуации с раздуванием скандала вокруг изображения Сталина большинство журналистов показали свою ангажированность и непрофессионализм. На глазах собственных читателей большая часть пермских СМИ попыталась осуществить подмену, когда мнение нескольких человек выдавалось за мнение всех пермяков. Позиция пермяков, которые выступают за единство истории, в которой есть место разным историческим деятелям, в том числе и Сталину, во многих заметках просто отсутствовала», — подчеркнул Федотов.

Некоторые пользователи социальных сетей были недовольны появившимся на стене гимназии баннером, в частности директор книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев, комментарий которого растиражировали пермские СМИ, написал открытое обращение директору Дягилевской гимназии, в котором призвал убрать плакат со стены школы.

«Меня, как внимательного, еще раз подчеркну — профессионального читателя искренне возмущает не только изображение Сталина на школе, которую вы возглавляете, но и призыв помимо знания и изучения еще и к пониманию деятельности этого человека. Потому что понимать, согласно словарю Даля — это, в том числе значит «находить смысл, толк», — говорится в обращении.

На защиту директора гимназии Раисы Зобачевой выступили многие общественники, в частности известный поэт Игорь Тюленев.

«Сталин — это выдающийся государственный деятель, который увеличил промышленный потенциал страны, привел государство к победе в войне. Директор Дягилевской гимназии — мужественная женщина, которая не побоялась кучки этих либералов, которые нападают, как шакалы. На плакате ведь не только Сталин, там и Есенин, и Толстой, и Достоевский. Давно пора изучать всю историю, без купюр», — отметил Тюленев.

Напомним, в преддверии нового учебного года на фасаде Дягилевской гимназии в Перми был вывешен баннер с изображением крупных исторических и общественных деятелей России. В их числе также присутствовал Иосиф Сталин, что и стало причиной дискуссий в социальных сетях.