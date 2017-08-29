Эпидемиологи прогнозируют в Севастополе новый вирус гриппа
Севастополь, 29 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Этой зимой ожидается циркуляция новой вариации вируса гриппа — Н1N1 Мичиган, который не опаснее, чем прошлогодний Н1N1 Калифорния. Об этом журналистам 29 августа сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Лариса Титова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы ожидаем, что в Севастополе будут распространены три актуальных штамма вируса гриппа: «Н1N1 Мичиган», «Н3N2 Гонконг» и «В Брисбен». В этом году такая же ситуация, — сказала Титова. — Новый штамм Н1N1 Мичиган подобен структуре гриппа Н1N1 Калифорния, но с немного измененной генетической структурой».
Она сообщила, что в штаммовый состав вакцин на предстоящий эпидемиологический сезон будут включены перечисленные разновидности вирусов.
По данным эпидемиолога, в этом году медики планируют привить от гриппа 194 тысячи человек или около 46% населения Севастополя. Вакцинация начнется с конца августа и продлится до 1 ноября.
«Планируем привить 194 тысячи человек, или около 46% населения Севастополя. К нам поступила вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. Пока не в полном объеме, 40% от планируемой поставки. В конце сентября получим недостающую вакцину», — добавила Титова.