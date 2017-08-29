Севастополь, 29 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Этой зимой ожидается циркуляция новой вариации вируса гриппа — Н1N1 Мичиган, который не опаснее, чем прошлогодний Н1N1 Калифорния. Об этом журналистам 29 августа сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Лариса Титова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

«Мы ожидаем, что в Севастополе будут распространены три актуальных штамма вируса гриппа: «Н1N1 Мичиган», «Н3N2 Гонконг» и «В Брисбен». В этом году такая же ситуация, — сказала Титова. — Новый штамм Н1N1 Мичиган подобен структуре гриппа Н1N1 Калифорния, но с немного измененной генетической структурой».

Она сообщила, что в штаммовый состав вакцин на предстоящий эпидемиологический сезон будут включены перечисленные разновидности вирусов.

По данным эпидемиолога, в этом году медики планируют привить от гриппа 194 тысячи человек или около 46% населения Севастополя. Вакцинация начнется с конца августа и продлится до 1 ноября.

«Планируем привить 194 тысячи человек, или около 46% населения Севастополя. К нам поступила вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. Пока не в полном объеме, 40% от планируемой поставки. В конце сентября получим недостающую вакцину», — добавила Титова.