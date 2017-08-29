Нью-Йорк, США, 29 августа, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает новое испытание баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает 29 августа пресс-служба всемирной организации.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Как говорится в заявлении генсека, продолжающиеся ракетные запуски в КНДР нарушают резолюции Совета безопасности ООН, подрывают безопасность и стабильность в регионе и усилия по поиску путей для диалога.

Антониу Гутерреш призвал Пхеньян соблюдать международные обязательства, а также работать над открытием каналов для коммуникации.

Напомним, в ночь на 29 августа КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Пуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в 5:57 (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тысячи километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо.

В связи с очередным запуском северокорейской ракеты Япония, Южная Корея и США запросили внеочередной созыв Совета безопасности ООН.

Читайте также: МИД РФ: Ресурс санкционного давления на Пхеньян исчерпан