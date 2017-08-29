Тбилиси, 29 августа, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Грузии 29 августа появились новые очаги пожара. Как сообщили с места грузинские СМИ, в селе Манави Сагареджойского района загорелась сухая трава на площади в 250 квадратных метров. Бригады пожарных-спасателей сумели своевременно локализовать огонь.

skeeze Лесные пожары

Пожар возник и в лесном массиве у поселка Абастумани, где охватил около 2 гектаров. На работы по ликвидации огня направлены как пожарные-спасатели и спецтехника, так и вертолет. Локализовать пожар в этом уголке Грузии пока не удалось.

Между тем, МИД Грузии подтвердил муссировавшиеся в последние дни в СМИ и распространявшаяся оппозицией информация о том, что в связи с пожаром в Боржомском ущелье правительство Грузии обратилось за помощью к России.

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По информации министерства, этот вопрос в телефонной беседе обсудили спецпредставитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Позднее правительство Грузии от помощи России отказалось, объяснив, что необходимости в такой помощи не было.

«Во время чрезвычайных ситуаций взаимоотношения между спасательными службами — общепринятая практика», — пояснили в МИД.

На это заявление моментально отреагировали представители оппозиции, члены «Единого национального движения», которые обвинили правительство Грузии во лжи, напомнив их же утверждения о том, что Грузия не просила помощи у России. Лидеры ЕНД считают, что здесь не обошлось без «неформального правителя Грузии» Бидзины Иванишвили.

«В условиях неформального правления, когда ни одно решение не принимается без согласия Бидзины Иванишвили, коммуникация в Россией также была санкционирована Бидзиной Иванишвили. Иванишвили не занимает официальной должности в правительстве, поэтому в парламент мы его пригласить не можем. В этой ситуации мы обязаны поставить вопрос об ответственности членов правительства», — заявила в связи с этой информацией член ЕНД, депутат парламента Саломе Самадашвили.

Заявление в связи с этой информацией сделал и секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе.

«Когда принимается важное решение, тем более, когда вопрос связан с Россией, необходимо предоставить обществу исчерпывающую информацию об этом и не вести переговоры за спиной общества», — заявил Пхаладзе.

Он напомнил, что аналогичным образом правительство Грузии вело переговоры с «Газпромом», и констатировал, что такие переговоры стали тенденцией.